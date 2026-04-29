طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

ثبتها الآن.. تردد قناة سوريا دراما الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تردد قناة سوريا دراما (Syria Drama) الجديد لعام 2026 على القمر الصناعي نايل سات هو 11938 (عمودي/V)، مع معدل ترميز 27500.

تتوفر القناة بجودة عالية ومخصصة لعرض المسلسلات السورية العربية، ويمكن استقبالها على التردد المذكور لضمان الحصول على إشارة قوية. 

تردد قناة سوريا دراما على النايل سات:

  • القمر: نايل سات (Nilesat)
  • التردد: 11938
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: آلي (5/6 أو كما يظهر في الجهاز).

خطوات ضبط تردد سوريا دراما على الريسفير 

- من الريموت افتح قائمة الإعدادات أو “Menu”.

- اختار “التركيب” أو “Installation”.

- بعد كده اضغط على “البحث اليدوي عن التردد”.

- اكتب بيانات التردد اللي فوق بالضبط.

- اضغط بحث أو “Search” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بعد ما تظهر القناة، احفظها واستمتع بمشاهدة أجمل المسلسلات على قناة Nile Drama 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

