ثبتها الآن.. تردد قناة سوريا دراما الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تردد قناة سوريا دراما (Syria Drama) الجديد لعام 2026 على القمر الصناعي نايل سات هو 11938 (عمودي/V)، مع معدل ترميز 27500.
تتوفر القناة بجودة عالية ومخصصة لعرض المسلسلات السورية العربية، ويمكن استقبالها على التردد المذكور لضمان الحصول على إشارة قوية.
تردد قناة سوريا دراما على النايل سات:
- القمر: نايل سات (Nilesat)
- التردد: 11938
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: آلي (5/6 أو كما يظهر في الجهاز).
خطوات ضبط تردد سوريا دراما على الريسفير
- من الريموت افتح قائمة الإعدادات أو “Menu”.
- اختار “التركيب” أو “Installation”.
- بعد كده اضغط على “البحث اليدوي عن التردد”.
- اكتب بيانات التردد اللي فوق بالضبط.
- اضغط بحث أو “Search” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.
بعد ما تظهر القناة، احفظها واستمتع بمشاهدة أجمل المسلسلات على قناة Nile Drama
