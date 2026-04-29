ثبتها الآن.. تردد قناة سوريا دراما الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تردد قناة سوريا دراما (Syria Drama) الجديد لعام 2026 على القمر الصناعي نايل سات هو 11938 (عمودي/V)، مع معدل ترميز 27500.

تتوفر القناة بجودة عالية ومخصصة لعرض المسلسلات السورية العربية، ويمكن استقبالها على التردد المذكور لضمان الحصول على إشارة قوية.

تردد قناة سوريا دراما على النايل سات:

القمر: نايل سات (Nilesat)

التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: آلي (5/6 أو كما يظهر في الجهاز).

خطوات ضبط تردد سوريا دراما على الريسفير

- من الريموت افتح قائمة الإعدادات أو “Menu”.

- اختار “التركيب” أو “Installation”.

- بعد كده اضغط على “البحث اليدوي عن التردد”.

- اكتب بيانات التردد اللي فوق بالضبط.

- اضغط بحث أو “Search” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

بعد ما تظهر القناة، احفظها واستمتع بمشاهدة أجمل المسلسلات على قناة Nile Drama