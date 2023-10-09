منافسات قوية تشهدها مباريات بطولة دوري أبطال جنوب الباطنة للكرة بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

شهدت مباريات بطولة دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة المقامة بولاية العوابي بتنظيم من المركز الرياضي بالولاية التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب ويشارك فيها (16) فريقا من أندية المحافظة منافسات قوية في اسبوعها الأول.

حيث التقى في مباراة الافتتاح فريق اتحاد العوابي (من المركز الرياضي) مع فريق القرط (من نادي المصنعة) وانتهت بفوز فريق القرط بنتيجة 1/‏2 سجل أهداف فريق القرط جاسم السعدي ومازن السعدي وسجل هدف فريق اتحاد العوابي اللاعب يوسف الخروصي، وحصل اللاعب يونس الحكماني من فريق القرط على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية التقى فريق الشاطي (من نادي المصنعة) مع فريق نجوم الشرق (من المركز الرياضي) وانتهت بفوز فريق نجوم الشرق بنتيجة 1/‏صفر أحرزه اللاعب سليمان البحري وحصل اللاعب مسعود العوفي حارس فريق نجوم الشرق على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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