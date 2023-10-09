انت الان تتابع خبر اتفرج أول صورة لـ زوجة لأعب نادي الأهلي اللاعب كريم بنزيما التي وصفها بأجمل نساء الأرض والجمهور مصدوم من شدة جمالها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه وزوجة لاعب الكورة كريم بنزيما أنظار السعوديين، وتصدرت التريند بعد توقيع زوجها لنادي اتحاد جدة السعودي.

وحدث مقارنة بينها وبين جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم محاولات بنزيما إبعاد زوجته وحياتهما الخاصة عن الأضواء، إلا أن كاميرات الإعلام نجحت في التقاط صور لها أثناء حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2022.

وولدت كورا غوتييه في 11 أبريل 1989، في فرنسا ونشأت مع أختها ساري غوتييه هناك وحصلت على الجنسية الفرنسية، لكن أصل عائلتها من جزر المارتينيك.

وتعمل كورا في مجال الموضة والأزياء وتحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها على موقع إنستقرام 161 ألف متابع، بحسب موقع "sportskeeda"

والتقت كورا بنزيما أول مرة في دبي بدولة الإمارات في ديسمبر 2015، وبعد التعارف نحو عام، تزوجت كورا غوتييه من كريم بنزيما في ديسمبر 2016، رزق الزوجان بطفلهما الأول إبراهيم بنزيما في 5 مايو 2017، كما يعيش معهما ابنة اللاعب من زواجه السابق وتدعى "ميليا".

وتعتبر كورا من أشد الداعمين لزوجها اللاعب، وانتقلت معه إلى مدريد وظلت حياة كورا غوتييه الشخصية بعيدة عن دائرة الضوء، حيث لم ينشر الثنائي صورهما العائلية والشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتصريحات إعلامية سابقة للاعب الفرنسي كريم بنزيما فإنه لا يفضل نشر صوره العائلية على الملأ، معتبرا ذلك غير ضروري، حرصا على تنشئة أطفاله بطريقة صحية، بعيدا عن الشهرة والأضواء التي يمكن أن تؤثر على سلامة أبنائه النفسية.

وبدأ الجمهور السعودي في مقارنات بين عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل في يناير الماضي، إلى فريق النصر السعودي، وبين زوجة بنزيما.

حيث تشارك جورجينا كريستاينو إعلاميا في كل الأحداث العالمية المهمة المتعلقة بعروض الأزياء والجمال، كما لها سلسلة برامج وثائقية باسمها تحكي عن حياتها، فيما تفضل كورا الابتعاد عن الأضواء، وعن عدسات المصورين والفضوليين، على الرغم من أنها تمتهن عرض الأزياء أيضا، وتعتبر واحدة من أهم العارضات الفرنسيات.

يذكر أن عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه هي الزوجة الثانية لكريم بنزيما، بينما كانت زوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنته الكبرى "ميليا"