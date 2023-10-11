انت الأن تتابع خبر تصريحات سيد نيمار: إمام عاشور مجنون زمالك وتلقيت عرض للانضمام إلى الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت تصريحات سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشكل مفاجئ، وخاصة بعدما تحدث عن دعم شيكابالا المستمر لفريق الناشئين، وأظهر اندهاشه الشديد من انضمام تامر عاشور إلى صفوف النادي الأهلي.

تصريحات سيد نيمار عن الأهلي والزمالك

وجاءت تصريحات سيد نيمار التليفزيونية قائلاً “شيكابالا يقدم مكافآت من جيبه الشخصي لفريق قطاع الناشئين منذ تواجدي ضمن صفوفه، وذلك مثلما حدث اليوم بعد الفوز على زد”.

وتابع قائلاً “مشاركتي في مركز الظهير الأيمن مع فيريرا في مباراة الأهلي، كانت نقطة تحول بالنسبة لي، ولكن بعد ذلك تغير مركزي في الملعب أكثر من مرة، قبل أن يتم الاستقرار على مشاركتي في وسط الملعب بالجهة اليمنى مؤخرًا”.

[تصريحات سيد نيمار]

تصريحات سيد نيمار

وكشف عن انضمامه إلى الأهلي قائلاً “توقعت أنه سوف يتجه للاحتراف مثل مصطفى محمد، وفوجئت بانتقاله إلى الأهلي، إمام عاشور مجنون زمالك، وكان دائمًا يعني للأبيض في غرفته، لذلك تفاجأت من خبر انضمامه، قد يكون الأمر احترافي كما يردد البعض، ولكن بالنسبة لي من الصعب أن تترعرع داخل الزمالك وتنتقل لفريق آخر”.

سيد نيمار

وقال نيمار “مشاركتي في مركز الظهير الأيمن مع فيريرا في مباراة الأهلي، كانت نقطة تحول بالنسبة لي، ولكن بعد ذلك تغير مركزي في الملعب أكثر من مرة، قبل أن يتم الاستقرار على مشاركتي في وسط الملعب بالجهة اليمنى مؤخراً”.

وتحدث قائلاً “نواجه بعض الأزمات بسبب عدم الاستقرار الإداري، ولكن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك يتحمل المسئولية، وتعاهدنا على المنافسة لحصد البطولات خلال الموسم الحالي، مباراة أرتا سولار خارج مصر كان لها ظروفها، أقيمت في الثالثة عصرًا كما أننا لم نعتاد اللعب على نجيل صناعي، وأرى أنها من أسباب الخسارة، بينما في لقاء الإياب كان لدينا ثقة في الفوز رغم تأخرنا بهدف، وقلت لمصطفى شلبي بين الشوطين أننا سنتأهل”.

[تصريحات سيد نيمار]

تصريحات سيد نيمار

وأضاف نيمار قائلاً “سعداء جدًا بالدعم الجماهيري، توقعت أن يغضبوا بعد التأخر بهدف أمام أرتا سولار، لكن ذلك لم يحدث، وأشعر أننا فوزنا بسببهم، لأن الهتاف لم يتوقف حتى صافرة النهاية، تسميتي بـ نيمار جاءت بشكل طريف عندما كنت في قطاع الناشئين، حيث كنت أتنافس مع زملائي دائمًا لتسجيل الأهداف، ولذلك كان رفاعي المدير الفني للفريق وقتها يقول “باصي يا عم نيمار”.

وأنهي تصريحاته قائلاً “تواصل معي أكثر من وكيل للانضمام إلى الأهلي، عندما كنت محترفًا في تايلاند، ولكنني لم أستطع فعل ذلك، كنت قائد فريق مواليد 2000 وقتها، ولا أفكر في الأمور المادية”.