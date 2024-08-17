انت الأن تتابع خبر أزمات تهدد استقرار الاتحاد السعودي.. كاسترو يبعث برسائل استفزازية وسعود عبدالحميد في مواجهة مع الهلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كان ظهور فريق النصر في مباراة التعاون، جدليًا أمام جماهير الأصفر، حول أداء الفريق، ومدى التسرع في الحكم على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، والذي اشتدت مطالب الجماهير بإقالته في الفترة الماضية، على خلفية نتائج النادي العاصمي خلال مبارياته التجريبية في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

الحقيقة أن نادي النصر لم يكن الوحيد الذي شهد جدلًا كبيرًا في معسكراته للموسم الجديد، بل شهدت معسكرات الهلال والاتحاد، أيضًا، الكثير من المواقف التي تجعل الوصف الأدق لها هو "معسكرات أزمات"، لا "معسكرات إعداد".

واستهل الموسم الجديد، بتأهل فريقي الهلال والنصر إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد فوز الأول على الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، فيما صعد الآخر على حساب التعاون بنتيجة (2-0).

وتأثرت معسكرات أندية دوري روشن، بتأخر وصول نجوم الكرة العالمية، على خلفية مشاركتهم في بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وكوبا أمريكا.

وقبل خوض رحلة الموسم، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الأحداث التي شهدتها معسكرات أندية دوري روشن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

كان ظهور فريق النصر في مباراة التعاون، جدليًا أمام جماهير الأصفر، حول أداء الفريق، ومدى التسرع في الحكم على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، والذي اشتدت مطالب الجماهير بإقالته في الفترة الماضية، على خلفية نتائج النادي العاصمي خلال مبارياته التجريبية في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

الحقيقة أن نادي النصر لم يكن الوحيد الذي شهد جدلًا كبيرًا في معسكراته للموسم الجديد، بل شهدت معسكرات الهلال والاتحاد، أيضًا، الكثير من المواقف التي تجعل الوصف الأدق لها هو "معسكرات أزمات"، لا "معسكرات إعداد".

واستهل الموسم الجديد، بتأهل فريقي الهلال والنصر إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد فوز الأول على الأهلي بركلات الترجيح، إثر التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، فيما صعد الآخر على حساب التعاون بنتيجة (2-0).

وتأثرت معسكرات أندية دوري روشن، بتأخر وصول نجوم الكرة العالمية، على خلفية مشاركتهم في بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وكوبا أمريكا.

وقبل خوض رحلة الموسم، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الأحداث التي شهدتها معسكرات أندية دوري روشن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد..

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جماهير النصر تطالب بإقالة كاسترو بعد النتائج الكارثية

وتضمن معسكر نادي النصر، فترة تجريبية أولى في فارو البرتغالية، وثانية في ماريبا الإسبانية، حيث خاض الفريق 8 مباريات تجريبية، لم تشهد سوى فوز وحيد على ماريتيمو في الودية الثانية، بنتيجة (1-0)، بينما تعادل النصر مع لوليتانو (1-1)، وفارينزي (1-1)، ولوسيتانو "سلبيًا"، وخسر أمام بورتو (0-4) وبورتيمونينسي (0-1)، وغرناطة (0-1)، وألميريا (0-3).

وتسببت نتائج النصر، في غضب جماهير العالمي ضد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ومطالبتهم بإقالته على وجه السرعة، قبل بداية الموسم، وتعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، وبات السؤال هو "لماذا لا تتخذ إدارة النصر قرارًا بإقالة لويس كاسترو؟ وهل كريستيانو رونالدو يلعب دورًا في ذلك؟"، لينال قائد النصر نصيبه من الانتقادات على خلفية ذلك الأمر.

السفر أولًا ثم مدرب الاتحاد الجديد

منذ انتهاء الموسم الماضي، مرّ نادي الاتحاد بتقلبات عديدة، تمثلت في إعلان لؤي ناظر رئيسًا للشركة غير الربحية، ثم إقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، والاتفاق مع مدرب جديد، قبل أن تندلع أزمة داخل الإدارة، تسببت في استقالة ناظر من الرئاسة، وتكليف نائبه لؤي مشعبي بقيادة دفّة النادي.

وبين كل تلك الأزمات، سافرت بعثة الاتحاد إلى إسبانيا، لخوض معسكره الأول للموسم الجديد، علمًا بأن الجدول كان يتضمن فترة تجريبية ثانية في البرتغال، ثم خوض مباراة ودية في إيطاليا، قبل العودة إلى جدة.

ومنذ انتقال بعثة الاتحاد لخوض معسكره الخارجي في أوروبا، انتقل العميد لمرحلة جديدة، تمثلت في التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ثم توالت الصفقات التي انتقلت إلى المعسكر مباشرة، مثل موسى ديابي وحسام عوار ومعاذ فقيهي وصالح الشهري، ثم الحارس بريدراج رايكوفيتش.