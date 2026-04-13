استنزاف الاحتياطيات يدفع «فيتش» لتعديل نظرة تركيا الائتمانية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ عدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «إيجابية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة التدخل المكثف لدعم الليرة، إلى جانب تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة، أن أنقرة استنزفت أكثر من 50 مليار دولار من احتياطياتها منذ بداية الحرب مع إيران، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد، رغم إبقائها على التصنيف الائتماني عند مستوى BB- بالعملة الأجنبية، في ظل توقعات بمخاطر إضافية حال استمرار التوترات الإقليمية.

وفي المقابل، لفتت «فيتش» إلى أن الاقتصاد التركي لا يزال يتمتع ببعض عوامل القوة، من بينها حجمه الكبير، وانخفاض الدين الحكومي نسبيًا، ومرونة القطاع المصرفي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات حديثة تباطؤ التضخم السنوي إلى 30.87% في مارس، مقابل ارتفاع شهري بلغ 1.94%، في حين رفعت السلطات النقدية توقعاتها للتضخم بنهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 15% و21%، ما يعكس استمرار التحديات أمام استقرار الأسعار.

