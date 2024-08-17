انت الأن تتابع خبر بعد أخبار تراجع اللاعب.. الخطيب يتدخل لحسم صفقة محمد على بن رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الانتقالات في الكرة المصرية تطورات مثيرة، حيث يدخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروشي المجري لضمه إلى صفوف الفريق الأحمر، وتأتي هذه المفاوضات في إطار سعي الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعب مميز في خط الوسط، خاصة بعد رحيل النجم المالي أليو ديانج.

تفاصيل الصفقة والمشاكل التي تواجهها

أكدت مصادر مقربة من النادي الأهلي أن الصفقة بين الناديين قد تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وأن اللاعب قد وقع على العقود إلا أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن تراجع اللاعب عن الانضمام للأهلي، بسبب ضغوط من جماهير ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي.

وللتغلب على هذه العقبات قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التدخل شخصياً للتواصل مع اللاعب وإقناعه بالانضمام للفريق الأحمر، وأكد الخطيب أن الصفقة تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، وأن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق.

أهمية الصفقة للأهلي