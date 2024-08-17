انت الأن تتابع خبر ثورة في قطبي الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك يشهدان رحيل كوكبة من النجوم هذا الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد المشهد الكروي المصري تحولات كبيرة مع اقتراب نهاية الموسم، حيث يشهد قطبا الكرة الأهلي والزمالك تغييرات جذرية في صفوفهما، فقد قررت إدارتي الناديين الدخول في مرحلة جديدة من التطوير، وذلك من خلال التخلص من عدد كبير من اللاعبين، وإفساح المجال لوجوه جديدة استعدادًا للموسم المقبل حيث يسعى الأهلى لمواصلة نجاحاته ويسعى الزمالك لتعويض إخفاقاته.

كولر يضرب بيد من حديد

في القلعة الحمراء يبدو أن المدرب السويسري مارسيل كولر قد وضع بصمته على الفريق بشكل واضح، حيث قرر التخلص من 9 لاعبين دفعة واحدة، وتشمل القائمة أسماء بارزة مثل أحمد قندوسي وكريم نيدفيد مما يشير إلى رغبة كولر في تواجد عدد من اللاعبين الذي يجيدون تنفيذ خططه وتكتيكه.

ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد فقد أعلن الأهلي عن رحيل بعض اللاعبين الأجانب مثل أليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو وكذلك أحمد عبد القادر، كما قررت الإدارة الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين المصريين الذين لم يقدموا المستوى المطلوب وعلى رأسهم محمود متولي ومحمود الزنفلي، هذا إلى جانب إحتراف محمد عبد المنعم وإعارة كهربا وكذلك رحيل بيرسي تاو.

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