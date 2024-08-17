انت الأن تتابع خبر "استهتار ورعونة".. نجم الزمالك السابق يشن هجوم قاسي على فتوح بعد واقعة دهس أمين شرطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة دهس أمين شرطة.

وعلق حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، على أزمة فتوح، حيث قال خلال تصريحات تليفزيونية، معاتبا اللاعب، أنه كان عليه أن ينشغل بالمستطيل الاخضر، والحفاظ على مستقبله خاصة أنه من الركائز الأساسية فى الزمالك ومنتخب مصر.

وانتقد حسن مصطفى إهمال اللاعب والاستهتار الذي بدا واضحاً عليه، فى إزهاق روح إنسان بشكل خاطئ، مشيراً إلى أنه كان يحب عليه التركيز فى الملعب والحفاظ على مصدر رزقه ومسيرته.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه متمنياً عودة لاعب الزمالك إلى الملاعب بعد انتهاء الأزمة فى أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة احمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة حيث تم إحراز جوهر حشيش مخدر بداعي التعاطي فكان تحت تأثيره عند وقوع الحادث.

وتجاوز لاعب الزمالك، السرعة المقررة، مما أدى إلى دهس أمين شرطة عن عبوره الطريق وتناثر إلى أشلاء.