انت الأن تتابع خبر " محمد بن رمضان " يقول " لا " للانتقال للأهلي المصري والسبب هو " الترجي التونسي " !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واحدة من الصفقات المنتظرة بشدة من جانب جمهور النادي الأهلي هي التعاقد مع الدولي التونسي محمد بن رمضان المحترف في الدوري المجري والذي بزغ نجمه رفقة الترجي الرياضي التونسي في بداية مسيرته ليتألق منها نحو الاحتراف لكن اللاعب كان قد جذب اهتمام العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه قبل ذلك وعلى رأسها النادي الأهلي المصري والذي عاد ليجدد الأمال ويفتح قنوات الاتصال من جديد من أجل استقدام اللاعب هذا الموسم للفريق الأحمر خاصة في ظل رحيل المالي أليو ديانج عن صفوف الأهلي

– موقف بن رمضان من الانتقال للأهلي