انت الأن تتابع خبر " محمد بن رمضان " يقول " لا " للانتقال للأهلي المصري والسبب هو " الترجي التونسي " !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واحدة من الصفقات المنتظرة بشدة من جانب جمهور النادي الأهلي هي التعاقد مع الدولي التونسي محمد بن رمضان المحترف في الدوري المجري والذي بزغ نجمه رفقة الترجي الرياضي التونسي في بداية مسيرته ليتألق منها نحو الاحتراف لكن اللاعب كان قد جذب اهتمام العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه قبل ذلك وعلى رأسها النادي الأهلي المصري والذي عاد ليجدد الأمال ويفتح قنوات الاتصال من جديد من أجل استقدام اللاعب هذا الموسم للفريق الأحمر خاصة في ظل رحيل المالي أليو ديانج عن صفوف الأهلي
– موقف بن رمضان من الانتقال للأهلي
- جدير بالذكر أن الصحفي الرياضي فراس بن صالح كان قد أوضح من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها تفاصيل رفض محمد بن رمضان لعرض الأهلي من أجل الانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث أشار من خلال حديثه أن اللاعب قد أبلغ الأهلي بقراره مشيرا إلى أن هناك ضغط جماهيري كبير على اللاعب من جمهور الترجي والذي يعتبر منافس الأهلي الأقوي في إفريقيا
- في ذات السياق فإن اللاعب التونسي لديه العديد من العروض الأخرى خاصة من الدوري السعودي من أجل الانتقال للعب ضمن صفوف أحد أنديته وهو الأمر الذي من الممكن أن يكون حل إضافي للتخلص من تلك المشكلة مع الأخذ في الاعتبار أن بعض التقارير تتحدث عن حسم الأهلي للصفقة .