انت الأن تتابع خبر بفرمان من كولر .. " الأهلي " يستغني عن 9 نجوم دفعة واحدة خلال الانتقالات الصيفية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتهي اليوم الموسم الرياضي للنادي الأهلي من خلال مباراة مودرن سبورت والتي تعتبر خاتمة الدوري المصري البطولة الوحيدة التي كان النادي ما يزال ينافس عليها في الموسم الذي يوشك على الانتهاء وسوف تبدأ مرحلة جديدة هي التي تتعلق ببقاء اللاعبين أو رحيلهم بناء على ما تقدم به الجهاز الفني من تقارير عن كل لاعب على حده ، يتضمن هذا التقرير مردود اللاعب ورأي الجهاز الفني في القدرة على الاستفادة منه مستقبلا أو التوصية بالبحث عن عرض من اجل رحيله كونه لم يعد قادر على منح شئ جديد للنادي

– الراحلين عن النادي الأهلي