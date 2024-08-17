انت الأن تتابع خبر تفاصيل إعارة نجم الأهلي " أحمد عبد القادر " إلى الدوري القطري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمتلك النادي الأهلي العديد من المواهب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم والتي تمنح الفريق أفضلية في كثير من الأوقات لكنها في نفس الوقت تخلق معها العديد من المشكلات التي تتمثل في معاناة بعض النجوم مع الجلوس على مقاعد البدلاء وهو أمر لا يجيد التعامل معه كل اللاعبين لذا كان من الحتمي على إدارة النادي أن تجد بعض الحلول من أجل حل تلك المشكلة الكبيرة والتي تتمثل في رحيل بعض هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو الحالي سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي وهو أمر يحدد موقف اللاعب ومدى حاجة النادي له في المستقبل

– إعارة أحمد عبد القادر