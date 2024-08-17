" الأهلي " يضحي بنجمه الأبرز لأجل عيون " سفاح الدوري السويسري " .. الميركاتو ولع

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رياض - احمد صلاح - لا شك أن لدى إدارة النادي الأهلي رؤية للمستقبل تتمحور حول عدم الإبقاء على أي لاعب قد يبدر منه أي إشارة إلى أن شغفه تجاه كرة القدم قد انطفأ أو صار يلعب كرة القدم كمجرد مهنة لذا فإن النادي يحارب هذه الأفة في لاعبي كرة القدم من خلال العمل على تجديد دماء الفريق الأول لكرة القدم ببعض اللاعبين مطلع كل موسم وهو الأمر الذي يتطلب معه في نفس الوقت الاسغناء عن بعض اللاعبين في المقابل من أجل إتاحة الفرصة للوافدين الجدد للتعبير عن أنفسهم بأريحية شديدة دون وجود ضغط

– نجم الأهلي يقترب من الرحيل