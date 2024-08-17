انت الأن تتابع خبر " الأهلي " يضحي بنجمه الأبرز لأجل عيون " سفاح الدوري السويسري " .. الميركاتو ولع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا شك أن لدى إدارة النادي الأهلي رؤية للمستقبل تتمحور حول عدم الإبقاء على أي لاعب قد يبدر منه أي إشارة إلى أن شغفه تجاه كرة القدم قد انطفأ أو صار يلعب كرة القدم كمجرد مهنة لذا فإن النادي يحارب هذه الأفة في لاعبي كرة القدم من خلال العمل على تجديد دماء الفريق الأول لكرة القدم ببعض اللاعبين مطلع كل موسم وهو الأمر الذي يتطلب معه في نفس الوقت الاسغناء عن بعض اللاعبين في المقابل من أجل إتاحة الفرصة للوافدين الجدد للتعبير عن أنفسهم بأريحية شديدة دون وجود ضغط
– نجم الأهلي يقترب من الرحيل
- جدير بالذكر أن هناك حديث دائر داخل الغرف المغلقة بالنادي الأحمر حول طرح فكرة الاستغناء عن صانع الألعاب الجنوب أفريقي بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية والسبب هو توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب واعتقاد سائد داخل النادي أن اللاعب لم يعد لديه المزيد ليقدمه مع النادي الأهلي وأن طموح النادي معه قد توقف عند هذا الحد
- في ذات السياق فقد تزامنت تلك الأخبار مع وجود بعض التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة عن أن هناك رغبة من جانب الأهلي في التعاقد مع جناح إفريقي ينشط في الدوري السويسري لم يتم الكشف عن اسمه بعد وهي سياسة متبعة داخل النادي من أجل التغطية على الأهداف الحقيقة للفريق الأحمر في السوق