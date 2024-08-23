انت الأن تتابع خبر التعاقد على بث مباريات الأهلي والزمالك في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تاريخية تسعى لتعزيز مكانة الكرة المصرية عالمياً، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، صاحبة حقوق بث الدوري المصري، عن صفقة ضخمة مع شركة “برو كومباني” الإماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي، هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى نقل مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصل إلى ملايين المشاهدين في أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وبقية القارة الأفريقية.

الكشف عن التفاصيل الكاملة يوم الأحد المقبل

ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الصفقة الضخمة في مؤتمر صحفي كبير يعقد بمدينة العلمين الجديدة يوم الأحد المقبل، حيث ستعلن الشركة المتحدة عن كافة الجوانب المالية والتعاقدية لهذه الشراكة، والتي من شأنها أن تحقق عوائد مالية ضخمة للأندية المشاركة في الدوري المصري.

تهدف هذه الصفقة إلى خدمة الجاليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، والتي تسعى لمشاهدة مباريات الدوري المحلي، كما تسعى إلى تعزيز مكانة الكرة المصرية عالمياً وجذب المزيد من الاستثمارات، ومشاهدة اللاعبين المصريين مما يُتيح لهم فرص أكبر للاحتراف الخارجي.

تغيير مرتقب في نظام الدوري المصري