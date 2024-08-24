انت الأن تتابع خبر "مفاجأ من العيار الثقيل" راموس يلتقي بـ كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.. ولكن ليس في النصر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق سيرجو راموس في طريقه لخوض تجربة احترافية جديدة في دوري روشن للمحترفين، ومع مفاوضات العديد من الفرق الكبرى مع راموس كانت التكهنات تصب في صالح النصر أو الاتحاد، إلا أنه فاجأ الجميع، حيث تسير المفوضات في طريقها إلى النهاية والحسم لصالح فريق آخر، عاد مؤخرا إلى دوري روشن للمحترفين، فما هي التفاصيل!

سيرجو راموس في الدوري السعودي انتقال حر

عاد اسم اللاعب سيرجو راموس يتردد مؤخرا على ألسنة الرياضيين وجماهير كرة القدم وخاصةً الجماهير السعودية، حيث انتهى تعاقد اللاعب مع إشبيلية وأصبح حرا الآن دون قيود، وقد قرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، ولكنه حاليا يدرس العقد الأفضل، وتتهافت عليه العديد من الأندية الكبرى، ومنها الاتحاد والنصر والعروبة العائد الجديد إلى دوري المحترفين.

هذا على الرغم من محاولات مسؤولي إشبيلية في إقناع راموس بالبقاء لموسم آخر، إلا أن تراجع الفريق إلى المركز 14 حال دون بقاء المدافع الصلب، والذي يطمح للظهور وسط نجوم عالميين كبار مثل ساديو ماني وكريستيانو رونالدو زميله السابق في الريال، وأيضا كريم بنزيما ونيمار الذي من المنتظر أن يعود قريبا.

قرار راموس بالانتقال إلى العروبة