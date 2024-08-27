الساعة كام؟ .. موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025 النظام الجديد والقناة الناقلة مجاناً نايل سات

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رياض - احمد صلاح - يمثل موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مرحلة المجموعات للنسخة ألحالية، أهمية مختلفة لعشاق كرة القدم الأوروبية، بعد تغيير نظام المسابقة، والعمل بالنظام الجديد، الذي سيتم تطبيقه بداية من النسخة الحالية 2025، وسط ترقب كبير من مشجعي الفريق لمدى نجاح تلك التجربة، وسنخصص هذا المقال للتعرف على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد 2025 وموعد إجراء قرعة مرحلة المجموعات والفرق المشاركة، والقنوات الناقلة لها.

موعد قرعة دوري أبطال اوروبا 2025

تختتم مباريات إقصائيات المرحلة النهائية للتأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا خلال الساعات المقبلة، بمجموعة من المباريات التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء، لتحديد هوية باقي الفرق المتواجدة في مرحلة المجموعات والتي لأول مرة تشهد مشاركة 36 فريقاً، وقام الاتحاد الأوروبي “يويفا” تحديد موعد إجراء قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الموافق 29 أغسطس .2024، وذلك الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الرياض.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد 2025

يأتي نظام النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024 مختلفاً كثيراً عن النظام المعروف في السنوات السابقة، حيث سوف يتم تقسيم الأندية 36 المشاركة إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المرتبة من الأول إلى الثامن يتأهلون بشكل مباشر إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.، أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بشكل نهائي ، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

أما ابتداءا من دور الستة عشر من البطولة حتى اللقاء النهائي، يتم استكمال تلك المراحل بشكل اعتيادي كما في السنوات السابقة تماما، أما عن شكل التأهل يكون على الوضع التالي:

يشارك 32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على القواعد الآتية:-

– مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

– مقعد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر “مسار الأبطال” من 4 إلى 5.

– مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

القنوات الناقلة لقرعة دوري ابطال اوروبا 2025

تنقل قناة بي إن سبورت الاخبارية المفتوحة على نايل سات بشكل مجاني وحصري قرعة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها عدد كبير من الأندية، في مقدمتها ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، اتلتيكو مدريد من أسبانيا، ورباعي انجلترا مانشستر سيتي، ارسنال، ليفربول، أستون فيلا، وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وانتر ميلان.

التردد 11585 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

هذا وتنطلق مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر .2024