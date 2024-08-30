تعثر جديد لريال مدريد في الليغا

تعثر جديد لريال مدريد في الليغاتعادل ريال مدريد مع مضيفه لاس بالماس 1-1، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تقدم لاس بالماس في النتيجة عبر لاعبه ألبيترو موليرو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك فينيسيوس جينيور التعادل لريال مدريد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الخامس بجدول الترتيب.. في المقابل احتل لاس بالماس المركز السادس عشر حيث يمتلك في رصيده نقطتين فقط.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، فاز جيرونا على ضيفه أوساسونا برباعية دون رد، سجلها كل من براين هيل في الدقيقة (34)، وفيكتور تسيهانكوف (د.53) وأبل رويس (د.56)، وكريستيان ستواني (د.90).

ورفع جيرونا رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما بقي رصيد أوساسونا عند أربع نقاط أيضا في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف.