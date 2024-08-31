ليون يكسب موقعة ستراسبورغ

ليون يكسب موقعة ستراسبورغحقق فريق ليون فوزه الأول في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف لثلاثة أمام ضيفه ستراسبورغ إلى 4 - 3، في مباراة جمعتهما، مساء الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل كورنتان توليسو في الدقيقة (45 + 2)، والإنجليزي أينلسي مايتلاند- نيلز في الدقيقة (61) والبديل النيجيري جيفت أوربان في الدقيقتين (64 و72) أهداف ليون، فيما سجل لستراسبورغ كل من السويدي سيباستيان ناناسي، والبرازيلي أندريه سانتوس، والهولندي إيمانويل إيميجا في الدقائق (3، 48، 58).

ويعد هذا الفوز هو الأول ليون في المسابقة بعد خسارتين في الجولتين السابقتين أمام مضيفه رين (صفر - 3)، وموناكو (صفر - 2) تواليا، ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط له في المسابقة.

في المقابل، مني ستراسبورغ بهزيمته الأولى هذا الموسم، بعدما حقق التعادل في الجولة الأولى مع مضيفه مونبلييه (1-1)، والفوز في الجولة الثانية على ضيفه رين (3 - 1)، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط.

وستستكمل مباريات الجولة الثالثة بثلاث مباريات اليوم السبت، حيث سيلتقي سانت إتيان مع مضيفه بريست، وسيستقبل مونبلييه نظيره نانت، وسيستضيف تولوز مرسيليا، على أن تختتم غداً الأحد بخمس مباريات، سيواجه فيها موناكو ضيفه لنس، وسيلتقي أنجيه مع نيس، ولوهافر مع أوكسير، ورينس مع رين، كما سيحل باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفا على ليل.