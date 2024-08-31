انت الأن تتابع خبر صفقة القرن.. عرض سعودي للتعاقد مع "ابن الأهلي" مقابل 400 مليون جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات الدوري السعودي لكرة القدم على مقربة من استقبال لاعب مصري جديد، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لينضم إلى كتيبة المصريين في دوري روشن والتي تضم الثنائي طارق حامد لاعب ضمك ومحمد شريف لاعب الخليج، بجانب أسماء أخرى تتواجد في دوري الدرجة الثانية على غرار قائد الاتحاد السابق أحمد حجازي، والذي ينشط في صفوف نيوم الآن.

عملاق السعودية يطلب نجم الأهلي السابق