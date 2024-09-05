بتوصية من رونالدو: النصر يعرض "راتب ضخم" لإنهاء صفقة عالمية بعد إغلاق الميركاتو !

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رياض - احمد صلاح - على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن، يبدو أن نادي النصر لا يزال في قلب الأحداث مع تطورات مثيرة في ملف صفقاته. وسط تسارع التحركات، يسعى النادي لضم لاعب عالمي قد يشكل إضافة قوية لتشكيلته، مما يشير إلى استمرار الحماس في سوق الانتقالات حتى بعد إغلاق أبوابها.

بتوصية من رونالدو: النصر يعرض "راتب ضخم"

كشف تقرير صحفي جديد عن تطورات مثيرة في ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك رغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن يوم الثاني من سبتمبر.

ورغم إغلاق الميركاتو، يبقى هناك بند يسمح بتسجيل اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي نادي، وهو ما يتيح للنصر فرصة التعاقد مع لاعب حر وفي هذا السياق، تركز إدارة النصر حاليا على التفاوض مع الفرنسي أدريان رابيو، نجم يوفنتوس السابق، الذي لا يرتبط بأي فريق حاليا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، يسعى النصر بكل جهد لتوقيع عقد مع رابيو، حيث تلعب ضغوطات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورا كبيرا في هذا المسعى. رونالدو، نجم الفريق، يدفع بقوة لضمان انضمام رابيو إلى النصر، مما يعكس أهمية الصفقة بالنسبة للنادي.

حاليا تتفاوض إدارة النصر مع فيرونيكا، والدة رابيو ووكيلة أعماله، بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن. وفي إطار هذه المفاوضات، قدم النصر عرضا مغريا بقيمة 20 مليون يورو سنويا لرابيو، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن.

النصر بانتظار الرد النهائي من رابيو، والذي سيكون له تأثير كبير على تشكيل الفريق خلال الفترة القادمة.