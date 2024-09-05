تشكيل الأخضر السعودي المتوقع لمواجهة إندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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رياض - احمد صلاح - مباراة هامة مساء اليوم الخميس يشهدها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ومواجهة نارية تجمع المنتخب السعودي بنظيره الإندونيسي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من المباريات الحاسمة التي سوف تشهدها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، وسوف نتعرف على تفاصيل المباراة والموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية واندونيسيا

تتجه الأنظار جميعها صوب ملعب الجوهرة المشعة لحضور هذه المواجهة المرتقبة، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في مشواره نحو المونديال 2026:

المباراة: السعودية وإندونيسيا.

الموعد: الخميس 5 سبتمبر 2024.

التوقيت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

المكان: ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

المجموعة: المجموعة الثالثة (السعودية، إندونيسيا، الصين، أستراليا، البحرين، اليابان).

مباراة صعبة بانتظار المنتخب السعودي اليوم

تمثل هذه المباراة بداية مشوار المنتخب السعودي الطويل نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتأتي أهمية المباراة في كونها أولى مباريات المجموعة الثالثة، حيث يسعى الأخضر لتحقيق انطلاقة قوية من أجل حجز مقعده في المونديال، وقد صرح المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، بأن مواجهة إندونيسيا لن تكون سهلة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده المنتخب الإندونيسي خلال السنوات العشر الماضية، وأيضا حذر مانشيني لاعبيه من الاستهانة بالخصم.

تشكيل الأخضر السعودي المتوقع لمواجهة إندونيسيا

من المتوقع أن يتم الاعتماد على التشكيلة الأساسية كالآتي في مباراة اليوم:

المركز اللاعبين حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع متعب الحربي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبد الحميد خط الوسط محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري خط الهجوم سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان

طريقة التأهل إلى كأس العالم 2026