انت الأن تتابع خبر سالم الدوسري يقود تشكيل منتخب السعودية ضد إندونيسيا المتوقع بتصفيات كأس العالم ورقم قياسي بانتظار اللاعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن على موعد مع مواجهة مرتقبة وهامة في تصفيات كأس العالم 2026 داخل القارة الأسيوية حينما يواجه المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في افتتاحية التصفيات المؤهلة للمونديال القادم، حيث ينتظر نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال “سالم الدوسري” رقم قياسي جديد خلال تلك المواجهة، ونحن خلال تلك المقالة سوف نوضح لكم التفاصيل.

النجم سالم الدوسري ينتظر رقم قياسي جديد خلال مواجهة إندونيسيا

هذا وقد أكدت الصحيفة السعودية الشهيرة “الرياضية” بأن النجم المتألق سالم الدوسري ينتظر رقم قياسي جديد خلال تلك المباراة الهامة أمام المنتخب الإندونيسي بالتصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث أكدت الصحيفة بأن النجم المتألق سالم الدوسري قد خاص مع المنتخب السعودي 83 مباراة حتى الآن، وفي حال شارك في مواجهة المنتخب السعودي ضد المنتخب الإندونيسي فإنه سوف يصل إلى المباراة رقم 84 وبالتالي فإنه سوف يعادل رقم اللاعب فؤاد انور النجم التاريخي للأخضر السعودي.

يذكر أن اللاعب سالم الدوسري سوف يتقدم في ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة بقميص المنتخب السعودي حال المشاركة أمام المنتخب الإندونيسي ليتواجد في المركز الخامس والعشرين.

يذكر أن حارس المرمى الأسطوري السابق للمنتخب السعودي “محمد الدعيع”يتواجد في صدارة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الأخضر السعودي برصيد 173 مباراة، فيما يأتي في المركز الثاني اللاعب محمد الخليوي برصيد 163 مباراة.

متى تنطلق صافرة مباراة السعودية ضد إندونيسيا ؟

سوف تنطلق صافرة المباراة الهامة في تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الآسيوية يوم الخميس القادم الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام 2024، حيث من المقرر أن تقام المباراة عند الأوقات الآتية:

العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات العربية المتحدة”

بينما ستقام عند تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة.

ما هي التشكيلة المتوقعة للأخضر السعودي خلال تلك المواجهة أمام إندونيسيا ؟

من المتوقع أن يقود النجم سالم الدوسري التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي خلال مواحهة منتخب إندونيسيا خلال تصفيات كأس العالم 2026، حيث قد جاء التشكيل المتوقع للأخضر على هذا النحو: