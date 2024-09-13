نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: زي مباراة الشرطة الكيني مؤقت والتصميم النهائي سيظهر في مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق مصدر داخل نادي الزمالك، على تصميم قميص الفريق للموسم الجديد، بعد الانتقادات التي تعرض لها النادي عقب الكشف القميص الذي يخوض به الفريق مباراة الشرطة الكيني في الكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحاته: "الزي الذي يخوض به الفريق مباراة الشرطة الكيني مؤقت، بينما الزي والتصميم النهائي سيخوض به الفريق مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه البديل والمكون من القميص اللبني والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على تواجد الفريقين بملعب المباراة قبل انطلاقها بنحو 90 دقيقة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي للمديرين الفنيين عقب نهاية المباراة.