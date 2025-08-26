نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع في الأهلي لمناقشة تعديلات اللائحة وتحديد موعد الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة الأهلي سوف يعقد اجتماعًا يوم الأربعاء القادم، لمناقشة تعديلات اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية وتحديد موعد انتخابات النادي.

وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: من الوارد إقامة انتخابات الاهلي في شهر أكتوبر أو نوفمبر، ولا توجد رغبة لتأجيل الانتخابات لمدة عام.

وأضاف: وزارة الشباب والرياضة أصدرت عدة قرارات بإجراءات الجمعية العمومية للأندية.