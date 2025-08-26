نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. خُلع ريبيرو.. مرتضى وهدير.. براڤو دعبس.. يا أم بيراميدز.. شاشة المحلة.. سبايسي الغندور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

خُلع ريبيرو

جمهور الأهلي لما بيقلب وشه، الطلاق قادم قادم" ومن رأيي عنده حق! ريبيرو بعد 4 تعادلات على ما يبدو أن الجمهور لن ينتظر الطلاق وسيكون هناك خُلع في محكمة الأسرة!



السير عبد العال

كرة القدم متعة، فمتعتنا نحن في المهارات والأهداف والذي منه! أما السير علاء عبد العال يرى متعة أخرى في الدفاع وعدم استقباله لأهداف وهو ما ينجح فيه، فلماذا يهاجمه البعض؟ “دافع يا باشا بس الدفاع السادة مش هيشبعك”

مرتضى وفيديو هدير

تسألني على المستوى الشخصي أقول لك "بحب مرتضى منصور جدًا" فهو شخص طيب القلب له فلسفة ناجحة! لكن ما رأيته في فيديو تعليقه على "هدير" لا وألف لا! كيف سمحت لشخصك وسنك وتاريخك أن تقول هذا؟ تحتاج أما ألا تتحدث أو تراجع كلماتك قبل حديثك! "تنادي بالفضيلة وألفاظك......"



براڤو دعبس

من فريق هابط الموسم الماضي إلى فريق ينافس حاليًا علي صدارة الدوري "الإدارة فن مش عن عن" تحية لدكتور وليد دعبس وفريق عمله على حسن التخطيط والإدارة والتعلم من الأخطاء.. براڤو"



يا أم بيراميدز

بيراميدز يحتاج وقفة قوية فليس هذا بطل إفريقيا ولا مستواه! قبل فوات الآوان ومواجهة الاهلي يحتاج إلى استفاقة وإلا السؤال هل كان هذا صدفة؟ "بيراميدز مش عاجبني يا أم بيراميدز!"



شاشة المحلة

أول ما بشوف مداخن المحلة" بشعر أنني أمام مباراة ممتعة، جمهور على حق، أجواء كرة قدم فعلًا ليس كرة مكاتب! لكن استخدام شاشة الملعب في الآذان وعزاء الشناوي والتوعية شيء رائع "عظمة على عظمة يا محلة"

حبيبي نادمًا

استغربت جلوس طارق حامد في بيته، هذه الإمكانيات خلال رحلة طويلة تنتهي هذه النهاية! العب يا طارق ما دمت تستطيع وكفاية انتظار للزمالك لا تكن بطل "حبيبي نادمًا"



رسالة إلى الوالي

تتفق أو تختلف هذا حقك! لكني أرى أن خالد الغندور حالة "سبايسي" وسط الإعلام الرياضي! زمالكاوي يهاجمه الإهلاوية وهذا طبيعي، لكنه في النهاية حالة كـ "فاصل من اللحظات اللذيذة".

في النهاية صديقي القارئ.. يبقى النقد قائمًا والإشادة واجبة.. والأهم دائمًا: الكرة في ملعب الحق”.

للتواصل مع الكاتب الصحفي مؤمن الجندي اضغط هنا