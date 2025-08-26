نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز اينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف معتز اينو نجم النادي الاهلي كواليس رحيله عن نادي الزمالك التي وصلت لقسم الشرطة.
وقال معتز اينو الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" الزمالك لما شعر اني وقعت للاهلي بقي يخليني اجي التمرين خمسة الصبح ".
ويضيف معتز اينو: "كنت ملتزم بردو وبروح دوت الخليج وفجأة لقيتهم بيقولوا دا مش بيجي فروحت عملت محضر إثبات حالة في قسم العجوزة..والاهلي اللي كان قايلي اعمل كدا".
وأكمل معتز اينو:" لما اتاكدوا بقي اني وقعت للاهلي سفروني معاهم ونزلوني لعبت آخر دقيقة في ماتش افريقي عشان مشاركش مع الأهلي افريقيا ".