معتز اينو: عملت محضر إثبات حالة للزمالك في القسم بخطة من الأهلي

وأكمل معتز اينو:" لما اتاكدوا بقي اني وقعت للاهلي سفروني معاهم ونزلوني لعبت آخر دقيقة في ماتش افريقي عشان مشاركش مع الأهلي افريقيا ".

ويضيف معتز اينو: "كنت ملتزم بردو وبروح دوت الخليج وفجأة لقيتهم بيقولوا دا مش بيجي فروحت عملت محضر إثبات حالة في قسم العجوزة..والاهلي اللي كان قايلي اعمل كدا".

وقال معتز اينو الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" الزمالك لما شعر اني وقعت للاهلي بقي يخليني اجي التمرين خمسة الصبح ".

كشف معتز اينو نجم النادي الاهلي كواليس رحيله عن نادي الزمالك التي وصلت لقسم الشرطة.

