نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يهاجم المدير الفني: ريبيرو مدرب ضعيف فنيا وأتمنى رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفي عفروتو لاعب الأهلي السابق، أن مستويات الفرق في الدوري ضعيفة باستثناء بعض الفرق

وواصل عفروتو في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم ألذى يذاع على كورة كل يوم، أن نادي مودرن سبورت من الفرق الجيدة في هذا الموسم

وأضاف عفروتو أن ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي لا يناسب النادي الأهلي لأنه مدرب ضعيف فنيا، وأتمنى عدم استمراره على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي