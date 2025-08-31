بنك مسقط يعلن أسماء الفرق الأهلية الفائزة ببرنامج «الملاعب الخضراء» لعام 2025

يعد من أبرز المبادرات فـي مجال المسؤولية الاجتماعية

منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2012م، أثبت برنامج «الملاعب الخضراء» من بنك مسقط الدور الريادي الذي يقوم به في تعزيز الاهتمام بالشباب العُماني وتطوير الفرق الأهلية الرياضية، واستكمالًا لنجاحات 14 سنة متتالية، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن أسماء الفرق الأهلية الفائزة في برنامج «الملاعب الخضراء» لهذا العام 2025م وعددها 20 فريقًا وذلك بعد تنافس كبير من الفرق الأهلية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، وبذلك وصل عدد الفرق المستفيدة منذ تدشين البرنامج إلى 223 فريقًا، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 77 ألفًا من منتسبي هذه الفرق الأهلية. وطوال مسيرته الناجحة حرص البنك على ترك أثر ملموس في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع العماني.

هذا وقد فاز 20 فريقًا من مختلف محافظات السلطنة بالدعم المقدم من البرنامج لعام 2025 وهم: أولاً الدعم في فئة الإنارة، فريق إزكي جرنان بولاية إزكي وفريق الشاطي بولاية السويق وفريق الأهلي بولاية صحم وفريق اليرموك بولاية الخابورة وفريق النهضة بولاية صحار وفريق الخليج بولاية شناص وفريق الشعلة بولاية الرستاق وفريق اتحاد حدراء بولاية جعلان بني بو حسن وفريق العروبة بولاية نزوى وفريق الشعيبة بولاية المصنعة وفريق القادسية بولاية المضيبي وفريق البحري بولاية لوى.

أما الفائزين في فئة التعشيب الطبيعي فهم فريق نجوم بلاد الشهوم بولاية عبري وفريق المزارع بولاية قريات وفريق الصحوة بولاية بدبد وفريق الحبل بولاية الحمراء وفريق الأهلي بولاية العوابي وفريق الزمالك بولاية السيب وفريق الكور بولاية بهلاء.

وفي فئة التعشيب الصناعي فاز فريق العهد بولاية صور.

إن برنامج «الملاعب الخضراء» يشهد سنويًا منذ إطلاقه تفاعلاً كبيرًا ومشاركة واسعة كونه أحد البرامج البارزة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، حيث ضمّ منذ تدشينه نماذج يحتذى بها من الفرق الرياضية التي ساهمت بشكل مباشر في تطوير مهارات منتسبيها وتشجيع الرياضة وتعزيز المبادرات المجتمعية وتحققت هذه النتائج بفضل مساهمة البرنامج في تعزيز البنية الأساسية لمجموعة كبيرة من الملاعب الأهلية حول السلطنة وتعزيز انتشار المساحات الخضراء.

ويمثل برنامج «الملاعب الخضراء» أحد برامج المسؤوليّة الاجتماعية الرئيسية التي ينفذها بنك مسقط بهدف دعم الشباب العماني الموهوب في المجالات الرياضية والثقافية. وتشمل مجالات الدعم التي يقدمها البرنامج التعشيب الطبيعي والتعشيب الصناعي للملاعب ومجالات الإنارة وتحلية المياه. ويشهد برنامج «الملاعب الخضراء» سنويًا إقبالاً كبيرًا ومنافسة قوية بين الفرق الأهلية من مختلف محافظات سلطنة عمان فقد وصل عدد الفرق التي قامت بالتسجيل في البرنامج لهذا العام إلى 94 فريقًا مما يؤكد على اهتمام هذه الفرق الأهلية بالمشاركة والاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث يحرص بنك مسقط على التعاون والشراكة مع كافة الفرق الأهلية من خلال مواصلة هذا الدعم وتنفيذ البرنامج بشكل سنوي ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع حتى يتم إنجازها بشكلها النهائي.

ومنذ تدشين برنامج «الملاعب الخضراء»، حقق العديد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال وشهد عدة مراحل تطويرية ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وكبيرة في تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم هذه الفرق الأهلية الرياضية من بينها زيادة عدد الفرق المستفيده وطرح خيارات جديدة أمام هذه الفرق للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج، علمًا أن هذه الفرق الأهلية الرياضية تعد من القطاعات الهامة التي تستقطب شريحة كبيرة من الشباب ومن مختلف الفئات العمرية في مختلف ولايات السلطنة ويحرص الجميع على المشاركة في تطوير هذه الفرق وذلك من خلال المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات وفي مجالات متعددة تساهم في إظهار المواهب الشابة وخدمة المجتمعات المحيطة بها.