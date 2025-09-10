نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: الأهلي لن يفتح مفاوضات مع اللاعبين المرتبطين بعقود طويلة.. والأولوية لتجديد عقود المنتهية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة القلعة الحمراء لن تدخل في أي مفاوضات مع لاعبي الفريق الذين لا تزال عقودهم ممتدة لأكثر من موسمين، مشددًا على أن سياسة النادي واضحة في هذا الملف.

وقال صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن الأولوية في الوقت الحالي تنصب على ستة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، يأتي في مقدمتهم أحمد عبدالقادر، وأليو ديانج، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي سيتم حسم موقفها قريبًا.

وأوضح مدير الكرة أن لجنة التخطيط بالنادي هي الجهة المسؤولة عن وضع المعايير المالية والفنية لتجديد العقود، حيث سيتم تحديد القيمة المناسبة لكل لاعب وفقًا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني.

وفيما يخص مستقبل الجهاز الفني، شدد وليد صلاح الدين على أن عماد النحاس سيواصل قيادة الفريق خلال المباريات المقبلة وحتى فترة التوقف الدولي القادمة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله بشأن التعاقد العاجل مع مدرب أجنبي لا يعدو كونه «اجتهادات إعلامية»، مؤكدًا أن النادي سيتخذ قراراته في هذا الملف بهدوء وبعد دراسة متأنية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الاهتمام الكبير من جماهير الأهلي بملف التجديدات، خاصة مع اقتراب نهاية عقود عدد من العناصر الأساسية، ما يجعل إدارة القلعة الحمراء حريصة على الحفاظ على استقرار الفريق وضمان استمرارية أبرز نجومه.