نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: ملف المدير الفني مؤجل.. والنحاس يقود الفريق في الخمس مباريات القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي عبر برنامج حارس الأهلي، الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة الأهلي، وذلك لتوضيح العديد من الأمور المتعلقة بفريق الكرة واللاعبين.

بدأ وليد حديثه قائلًا: "نراهن على جماهير الأهلي خلال الفترة القادمة في دعمها للفريق، وكامل الدعم للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس".

أكد وليد صلاح الدين: "ملف المدير الفني الأجنبي على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط، ولكن النحاس هو من يقود الفريق حتى التوقف الدولي المقبل".

وتابع: "هناك 6 لاعبين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولجنة التخطيط ستضع معايير خاصة لتجديد عقود اللاعبين".

وبسؤاله عن عروض اللاعب حسين الشحات، تحدث قائلا: "كل الكلام يتم تأجيله حتى نهاية المباريات الخمسة القادمة".

أردف وليد صلاح الدين: "إنضمام محمد يوسف إلى لجنة التخطيط أمر طبيعي، بعد استحداث هذا المنصب".

اختتم حديثه قائلًا: "اللاعب أحمد عبد القادر يتدرب بجدية مع الفريق، وياسين مرعي خاض التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل.

ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، وذلك بعد بداية متعثرة في المباريات الأربع التي خاضها في بطولة الدوري قبل التوقف الدولي.