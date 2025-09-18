نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يتفوق على أياكس بثنائية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، في تحقيق الفوز على نظيره أياكس الهولندي بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

بدأ فريق إنتر ميلان الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات على مرمى أياكس الهولندي الذي حاول أن يدافع بكل قوة خلال المباراة.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول، سجل اللاعب ماركوس تورام مهاجم فريق إنتر ميلان، هدف التقدم بعد تمريرة مميزة من تشالهان أوغلو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق إنتر ميلان بهدف نظيف على نظيره أياكس الهولندي.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن ماركوس تورام من تسجيل الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان عند الدقيقة 47 بعد تسديدة قوية