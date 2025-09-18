نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغنى محمد، مصطفى ابراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: ابوبكر ليادى، كناريا، محمد تونى، فان ديرك، هشام بلحه.

خط الهجوم: فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود جنش، محمود شبانه، عمرو صالح، فافيور اكيم، محمود عجيب، ناصر ناصر، عمرو جمعه، أحمد عيد، اسلام سمير.