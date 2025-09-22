الارشيف / الرياضة

خالد الغندور: اعتماد المكتب التنفيذي ومناقشة مستحقات اللاعبين في اجتماع مجلس إدارة الزمالك غدًا

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك يعقد غدًا اجتماعًا مهمًا لمناقشة عدد من الملفات البارزة داخل القلعة البيضاء٠

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يأتي في مقدمتها اعتماد التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي للنادي، بالإضافة إلى اعتماد تعيين شادي طارق مديرًا للتعاقدات في ألعاب الصالات رسميًا".

وواصل:"كما يناقش المجلس ملف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث يهدف المجلس إلى التوصل لآلية لصرف المستحقات المتأخرة بشكل عاجل قبل مباراة القمة المقبلة أمام ، لضمان استقرار الفريق والتركيز على اللقاء المرتقب "٠

واختتم:"الاجتماع يأتي في إطار سعي الإدارة لتجهيز كل الأمور الإدارية والفنية قبل المرحلة الحاسمة من الموسم "٠

