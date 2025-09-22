نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود أبو الدهب: الزمالك لم يواجه منافس قوي حتى الآن وترتيب الدوري "خادع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الترتيب الحالي لجدول الدوري الممتاز "خادع" إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن تواجد الأحمر بالمركز العاشر لن يستمر كثيرًا، والعبرة بنهاية الموسم.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:



رغم تواجد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن بعد مرور 7 جولات، إلا أن الأبيض لم يصطدم بأي منافس قوي حتى الآن، والحُكم على الفريق سيكون من خلال مباراتي الأهلي وبيراميدز.

وتابع: التقليل من مستوى الأهلي وترتيبه في جدول ترتيب الدوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر مرفوض، فالعبرة دائمًا بالخاتمة وليس بصدارة الدوري في الأسابيع الأولى فقط.

