نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: الزمالك يواجه أزمة جديدة بسبب أرض اكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن نادي الزمالك تسلم بعض الخامات والمواد اللازمة لارضيات ملاعب جديدة كان مقررًا إنشائها في فرع اكتوبر الجديد، قبل سحب الأرض.

طارق يحيى: الزمالك يواجه أزمة جديدة بسبب أرض اكتوبر

وقال يحيى: هذه المواد لها فترة صلاحية معينة، وهي أزمة كبيرة للغاية، لأن المواد المستوردة من الخارج لها صلاحية.. ومجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما خلال ساعات للبت في بعض الأمور الهامة، منها امكانية استقدام راعي جديد.

وأضاف: سيتم مناقشة العرض الجديد المقدم من أحد الرعاة الجدد، وهذه الأمور هامة جدًا لجلب المداخيل المالية في ظل الازمات التي تواجه فريق الكرة بسبب مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

وواصل: شيكو بانزا لازال موقفه غامضا ولكن من الممكن ان يكون موجود في لقاء الجونة يوم الثلاثاء.

