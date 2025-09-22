نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: أزمة داخل الأهلي بين لجنة التخطيط وأسامة هلال بسبب ملف المدرب الاجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن هناك أزمة داخل النادي الأهلي بسبب ملف المدرب الأجنبي، وهذه الأزمة بين لجنة التخطيط وأسامة هلال مدير التعاقدات والاسكاوتنج، الذي قدم ترشيحات كثيرة تم رفض معظمها من جانب لجنة التخطيط للكرة.

وقال يحيى: اللجنة تريد التعاقد مع مدرب قوي صاحب سيرة ذاتية مميزة، والأهلي قادر على التعاقد مع السويسري فيشر، لكنه يريد وضع شرط جزائي ينص على حقه في تقاضي راتبه كاملًا حال فسخ العقد في أي وقت، والأهلي بالتأكيد لديه القدرة المالية على ذلك.

وأضاف: بكل تأكيد عماد النحاس سيقود لقاء الأهلي أمام الزمالك، وكان قد تم طرح اسم البرتغالي سانتوس لكن لم يحدث تواصل مطلقا مع المدرب كما تردد.

وزاد: الأهلي لديه اسكواد جيد، ويريد التعاقد مع مدرب اجنبي قوي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. الفريق يحتاج لمدرب "صنايعي" قادر على العمل جيدًا مع الفريق.

وواصل: إمام عاشور غادر المستشفى اليوم وسيحصل على فترة راحة لمدة اسبوعين وبعدها سيقرر موعد عودته للتدريبات. لكن أرى أنه سيعود إلى الفريق في نوفمبر.

