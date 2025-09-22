نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم أجنبي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن تدعيم مركز رأس الحربة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:

كثف النادي الأهلي مفاوضاته من الأن من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديلًا للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الفترة القادمة الذي رحل إلى كولومبوس كرو الأمريكي ولم يستطع الأحمر تعويضه حتى الآن رغم التعاقد مع محمد شريف.



وتابع: مسؤولو النادي الأهلي قرروا متابعة عددًا كبيرًا من المهاجمين الأفارقة والأجانب في أوروبا للتعاقد مع لاعب محترف في الشتاء، مشيرًا إلى أن إدارة النادي سترصد ميزانية كبيرة لحسم هذا الملف.