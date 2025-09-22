نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. أيفون أبو تريكة.. انتخابات صلاح.. تكيهات عاشور.. مشنقة رمضان.. بيراميدز النيجيري.. زاهر في ريفيو سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

أيفون أبو تريكة

"خلاص يا رجالة أبو تريكة بيقول لكم المقاطعة خلصت!" خلال الساعات الأخيرة رأيت هجومًا على محمد أبو تريكة بسبب ظهور أيفون 17 الأحدث في يده خلال الاستديو التحليلي.. بصراحة رأيي غريب: طب ما يشيل أيفون عادي! يرد عليا واحد ويقولي: طب والمقاطعة والقضية؟



انتخابات صلاح

هل حقًا محمد صلاح ممنوع من الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ التكهنات أن العلامة المصرية سيحل ثالثًا في الترتيب! حتى بعد كل ما قدمه في الدوري الإنجليزي بل أوروبا بأكملها.. أحتاج إلى رد هل محمد صلاح محروم من الجائزة؟ أم ستظل "التربيطات" آفة أي شيء به تصويت!

تكيهات عاشور

أسف على استخدام مصطلح سيارات، لكن ما آراه مما يدور حول إمام عاشور دفعني لذلك.. عروض ورحيل وتمديد وكل الأخبار الممكنة والغير تقتحم علاقة اللاعب بالأهلي.. في رأيي زي ما العربية بتحتاج ظبط تكهيات بعد طقم الشنبر.. اظبطوا عاشور!



عبد الناصر الزمن الجميل

كلما وقعت عيني على عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، يعود عقلي أتوماتيك للزمن الجميل.. ما هذا الجمال الداخلي الذي يُعكس لنا من خلال وجهه؟ هدوء، احترام، أصول، وتمكن! نحتاج لانتشار هذه الكوادر.

مشنقة رمضان

"رغم إن موضوع رمضان صبحي شائك" لأن رأيي سيفهم على أنني مع الأهلي ضد اللاعب! لكن الواقع عينه قوية.. أعتقد أن رمضان صبحي تيقن أنه شنق نفسه بنفسه! نعم كسب المال لكن مسيرة “مش شاف فيها يوم حلو من بعد رحيله من الأهلي”

بيراميدز النيجيري

"اللي له جمهور ميضربش على بطنه".. هذا المثل الشعبي المصري الأصيل ينطبق على نادي بيراميدز.. يلعب نهائي إفريقيا يكسب يلعب انتركونتيننتال حتى لما يشارك في كأس العالم! “وعلى رأي الفيلم واحد مصري هيشجع إيه؟ نيجيريا”

أنقذوا الإسماعيلي

"احذر السمسمية هتسيح والمولد هيتفض".. نادي الإسماعيلي بتاريخه بجمهوره بملعبه الخطير على وشك الموت المحقق.. نعم فهذه القلعة لا بد من إنقاذها قبل فوات الأوان.. هو احنا عندنا كام اسماعيلي في مصر؟



ريفيو سبورت

"الكبير كبير" ما فعله سيف زاهر مع خالد الغندور في إطفاء روح التسامح والغفران ولم شمل الوسط الرياضي.. أقدره بشدة! نعم فالإنسانية أهم من أي شيء.. ويبقى سيف شيك على الشاشة وفي الكواليس.

في النهاية صديقي القارئ.. يبقى النقد قائمًا والإشادة واجبة.. والأهم دائمًا: الكرة في ملعب الحق”.

للتواصل مع الكاتب الصحفي مؤمن الجندي اضغط هنا