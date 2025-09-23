نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

يترقب ليفربول مواجهته المقبلة أمام ساوثهامبتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز ليفربول بصعوبة على إيفرتون بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، حيث افتتح التسجيل ريان جرافينبرخ في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح قبل أن يضيف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

مازال ليفربول يقدم عروضه القوية في الدوري الإنجليزي محققًا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من أول 5 مباريات دون أي هزيمة حتى الآن مما يدعم آماله في المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستقوم شبكة قنوات Bein Sports القطرية تحديدا قناة BeIN SPORTS 2 HD ببث مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تمتلك الشبكة القطرية حقوق بث بطولات كرة القدم الإنجليزية حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الموسم الحالي.