نجم المصري السابق: كامل أبو علي أخطأ في عدم تواجد لجنة كرة داخل النادي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى إبراهيم المصري نجم المصري البورسعيدي السابق، تحفظه على عدم تواجد لجنة للكرة داخل المتصدي المصري.

وقال المصري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كامل ابو علي واخد موقف مني من توقيت احداث بورسعيد ولكن أنا لست ضد كامل ابو علي لأنه من اهم الرموز البورسعيدية.

واضاف: وانا اخدم النادي المصري في اي وقت وحقي ضايع في النادي المصري رغم أنني ساهمت في إنهاء العديد من الصفقات وقت سمير ابو حلبية.

وتابع: إسم كامل ابو علي يجعلنا نتباهى ولكن عليه تبادل الأوضاع بإسناد ملف الكرة إلى لاعبين سابقين.

وواصل: وأحلم بتتويج المصري بدوري أبطال إفريقيا وغير راضي عن اسكواد المصري الحالي ولدي تحفظ على العديد من الإسماء داخل الفريق.

واكمل: وهناك مراكز في الفريق تحتاج إلى تدعيم وأمامنا ٤ بطولات وهدفنا التتويج بواحدة على الأقل.