نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المصري السابق: الكوكي أقل من النادي.. والساعي إضافة قوية للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى إبراهيم المصري نجم المصري البورسعيدي السابق، تحفظه على تواجد نبيل الكوكي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وقال المصري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: نبيل الكوكي يحتاج إلى وقت وغير مقتنع بتواجد الكوكي مديرا فنيا للمصري وهناك مدربين افضل للنادي المصري داخل مصر.

واضاف: صفقة عمر الساعي مميزة ودغموم افضل لاعب في المصري الوقت الحالي وعدم تواجد لجنة فنية لإدارة الكرة في النادي المصري وراء بعض النواقص في فريق الكرة.

وواصل: أتحفظ على بعض أعضاء مجلس إدارة المصري البورسعيدي الحاليين وهناك أسماء افضل منهم بكثير من أبناء النادي المصري