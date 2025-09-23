نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة ليفربول وساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركز، برادلي، فيديريكو كييزا، تري نيوني.

خط الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

يستعد ليفربول لمباراته المقبلة أمام ساوثهامبتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز ليفربول بصعوبة على إيفرتون بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد، حيث افتتح التسجيل ريان جرافينبرخ في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح قبل أن يضيف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

مازال ليفربول يقدم عروضه القوية في الدوري الإنجليزي محققًا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من أول 5 مباريات دون أي هزيمة حتى الآن مما يدعم آماله في المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.