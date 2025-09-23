نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضع تشافي على راداره لخلافة أموريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت في رسم ملامح خطتها المستقبلية بشأن الجهاز الفني للفريق الأول، وسط مؤشرات قوية على إمكانية إجراء تغيير قريبًا.

مانشستر يونايتد يضع تشافي على راداره لخلافة أموريم

ووفقًا لما نشره حساب Transfer News Live عبر منصة "إكس"، فإن الإسباني تشافي هرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، برز كأحد أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب "الشياطين الحمر"، في حال قررت الإدارة إنهاء تجربة البرتغالي روبن أموريم.

ورغم رحيله عن برشلونة في صيف 2024 بعد فترة اتسمت بتباين النتائج وخلافات داخلية مع إدارة النادي، إلا أن تشافي لا يزال يحظى بتقدير واسع في الأوساط الأوروبية، بفضل فلسفته المعتمدة على الاستحواذ وتطوير اللاعبين الشباب. ويُنظر إلى خبرته في التعامل مع النجوم ومعرفته العميقة بالكرة الحديثة كعوامل تعزز من فرصه لقيادة مشروع جديد في أولد ترافورد.

في المقابل، يواجه أموريم ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع نتائج مانشستر يونايتد على المستويين المحلي والأوروبي، ما وضع مستقبله على المحك. ورغم نجاحه السابق مع سبورتينغ لشبونة حيث أعاد الفريق لمنصات التتويج، إلا أن تجربته مع يونايتد لم ترتقِ حتى الآن إلى طموحات الإدارة والجماهير.

وبينما تواصل الإدارة دراسة الموقف بعناية، تؤكد المؤشرات أن التعاقد مع اسم كبير مثل تشافي قد يكون خطوة لإعادة الثقة بالمشروع الرياضي للنادي، خصوصًا أن الأخير يبحث عن تحدٍ جديد في أوروبا بعد تجربته في كامب نو.

حتى الآن، لم يُحسم القرار النهائي، لكن استمرار تراجع النتائج قد يجعل تشافي الخيار الأقرب لتولي زمام الأمور في مانشستر يونايتد.