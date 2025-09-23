نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجمع بنفيكا شمل بنزيما ومورينيو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية فرنسية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يضغط من أجل إتمام صفقة صيفية صاخبة بضم النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف بنفيكا، في خطوة ستعيد لمّ شمل الثنائي بعد أكثر من عقد من التعاون الناجح في ريال مدريد.

مورينيو، الذي تولى مؤخرًا تدريب الفريق البرتغالي، يسعى إلى تعزيز تشكيلته بلاعبين من أصحاب الخبرة والأسماء اللامعة، في مسعى يؤكد طموحه لقيادة بنفيكا نحو المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وحسب النسخة الفرنسية من موقع «جول» العالمي، فإن بنزيمة، البالغ من العمر 37 عامًا، لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى صيف 2026، وهو ما يجعل أي مفاوضات حالية معقدة ما لم يقرر مورينيو الانتظار حتى نهاية عقده للتوقيع معه كلاعب حر.

العلاقة بين مورينيو وبنزيمة تعود إلى فترة إشراف المدرب البرتغالي على ريال مدريد بين عامي 2010 و2013. حينها، ساعد «السبيشال وان» المهاجم الفرنسي على التحول إلى أحد أبرز الهدافين وأكثرهم ثباتًا في الأداء على الساحة الأوروبية.

صفقة محتملة من هذا الحجم ستُعد ضربة قوية لبنفيكا، إذ إن ضم نجم بحجم بنزيمة سيمنح الفريق ثقلًا إضافيًا في الهجوم وخبرة واسعة على مستوى دوري الأبطال، فضلًا عن القيمة التسويقية الهائلة.

وحسب التقارير، فإن مورينيو يرغب في جلب بنزيمة في أقرب وقت ممكن لدعم الفريق، غير أن السيناريو الأكثر واقعية قد يكون التعاقد معه في صيف 2026 مجانًا، حين ينتهي عقده مع الاتحاد.

ومهما كان التوقيت، فإن هذه الخطوة - إذا تمت - ستعكس طموح بنفيكا الكبير تحت قيادة مورينيو، وتعيد للأذهان الشراكة الناجحة التي شهدتها الملاعب الإسبانية قبل أكثر من عقد.