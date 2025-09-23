نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يساند صلاح بعد خسارته الكرة الذهبية بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم دعمه للنجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في ترتيب الجائزة، خلف الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي توج بها، وكذلك الإسباني لامين يامال والبرازيلي فيتينيا، لاعبي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ونشر ليفربول عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي صورة لمحمد صلاح مع جميع الإنجازات التي حققها في الموسم الماضي، وعلق عليها قائلا: موسم يستحق الاستمتاع به من محمد صلاح"، وذلك تعليقا على عدم تمكنه من نيل الجائزة رغم مستواه المميز في الموسم الماضي.

وظهر محمد صلاح في الصورة مع لقب الدوري الإنجليزي وجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين ورابطة الدوري، ومعها صور لأفضل اللحظات لـ(الفرعون المصري) مع الفريق خلال العام الحالي.