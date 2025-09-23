الرياض - كتبت رنا صلاح - يستضيف ملعب “آنفيلد” واحدة من أبرز مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”، حيث يلتقي ليفربول مع ساوثهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ينتظرها عشاق الريدز بشغف كبير.

الريدز في اختبار مفاجآت الكأس.. تعرف على موعد مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد الأداء القوي في الدوري الإنجليزي، إذ حقق الفريق الأحمر فوزًا مهمًا في الجولة الماضية أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يمنح آرني سلوت الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء والشباب لإثبات قدراتهم، مع الاعتماد على عناصر الخبرة في أوقات الحسم.

في المقابل، يدخل ساوثهامبتون اللقاء بطموح كبير من أجل خطف مفاجأة مدوية والإطاحة بأحد أقوى المرشحين للتتويج بالبطولة، مستندًا على سرعة لاعبيه ورغبتهم في استغلال أي أخطاء دفاعية للخصم.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

من المقرر أن، تقام المواجهة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وقد تقرر أن تذاع عبر قناة beIN Sports 2 حصريًا، نظرًا لأنها المالك الحصري لمباريات البطولة.