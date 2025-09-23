نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل إستراتيجيته في التعاقدات المجانية: كوناتي على رأس القائمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في السنوات الأخيرة، بدا أن ريال مدريد قد تخصص في اقتناص الصفقات المجانية من سوق الانتقالات، حيث ضم دافيد ألابا، أنطونيو روديغر، كيليان مبابي، ومؤخرًا ترينت ألكسندر-أرنولد في صيف 2025. ويبدو أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يضع نصب عينيه أسماء جديدة يمكن أن تسلك نفس الطريق.

أبرز هذه الأسماء هو الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، الذي ينتهي عقده في 2026 ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق للتجديد. اللاعب يفكر جديًا في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو كوكيل حر، في صفقة قد تفتح الطريق أمامه لاتباع نفس مسار ألكسندر-أرنولد.

لكن كوناتي ليس الوحيد على أجندة النادي الملكي، إذ تتابع الإدارة أيضًا عن قرب الثنائي دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ) ومارك غيهي (كريستال بالاس)، اللذين يقتربان بدورهما من نهاية عقودهما. مصادر صحفية أشارت إلى أن اللاعبين يرغبون بدورهم في ارتداء القميص الأبيض.

مع ذلك، يظل كوناتي الخيار الأول بالنسبة لإدارة ريال مدريد، حيث تعتبره الأكثر جودة بين الثلاثي، لذلك تتركز الجهود على التعاقد معه. غير أن مسؤولي النادي لا يغلقون الباب أمام بقية الخيارات، خاصة مع إدراكهم لقدرة ليفربول على إبرام اتفاقات التجديد في اللحظة الأخيرة، كما حدث سابقًا مع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

غيهي يقترب... وأوباميكانو يبتعد

التقارير الأخيرة تؤكد أن فرص انتقال أوباميكانو إلى ريال مدريد تتضاءل، بعدما دخل وكيل أعماله في محادثات متقدمة مع بايرن ميونيخ، في وقت أبدى اللاعب ارتياحه للاستمرار في ألمانيا.

على الجانب الآخر، تبدو حظوظ غيهي أكبر، خصوصًا بعد فشل انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي كبديل محتمل لكوناتي. اللاعب، الذي يخوض عامه الأخير مع كريستال بالاس، غيّر موقفه مؤخرًا وطلب من وكيله استكشاف إمكانية الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.

ورغم ذلك، يصر النادي الملكي على أن الأولوية القصوى تبقى إبراهيما كوناتي، الذي يعتبره العمود الفقري المستقبلي لدفاع الفريق.

