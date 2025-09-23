نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| الأهلي يتقدم بالهدف الأول في مرمى حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة فريق حرس الحدود أمام نظيره فريق الأهلي حاليا، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح اللاعب جراديشار في إحراز هدف التقدم لفريق الأهلي مع الدقيقة 4'، من بداية شوط المباراة الأول، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، سكنت مرمى فريق الحرس.

ويحتضن ملعب الكلية الحربية بالقاهرة مواجهة اليوم بين حرس الحدود والأهلي، والتي انطلقت صافرة بدايتها عند الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الحادية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط