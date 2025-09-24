نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الأهلي السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

والتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

أهداف مباراة بيراميدز أمام الأهلي السعودي

افتتح التسجيل لمصلحة بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه.

بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD — MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025

ثم أضاف إيفان توني هدف التعادل لمصلحة الأهلي السعودي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن فيستون ماييلي الهدف الثاني لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 72 بعد تمريرة من محمود زلاكة، قبل أن يسجل ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

