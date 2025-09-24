نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوز تاريخي على أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوز تاريخي على أهلي جدة.

بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوز تاريخي على أهلي جدة بنتيجة 3-1 بهاتريك فيستون ماييلي، ليؤكد تفوق الأندية المصرية على السعودية ويتأهل لمراحل كأس إنتركونتيننتال المقبلة.

انتصار تاريخي للكرة المصرية

حقق نادي بيراميدز إنجازًا غير مسبوق بتتويجه بلقب كأس القارات الثلاث عقب فوزه المستحق على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ليثبت جدارته كأحد أبرز ممثلي الكرة المصرية على الساحة القارية.

فيستون ماييلي بطل الليلة

كان نجم اللقاء دون منازع هو المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" حملت بيراميدز إلى منصة التتويج.

أداء ماييلي أعاد للأذهان قوة المهاجمين الأفارقة في الكرة المصرية، مؤكدًا أن بيراميدز بات يمتلك سلاحًا هجوميًا قادرًا على إحداث الفارق في البطولات الكبرى.

في المقابل، اكتفى أهلي جدة بهدف وحيد أحرزه المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

إقرأ أيضًا..بيراميدز يتوّج بكأس الإنتركونتيننتال بعد فوز مثير على الأهلي السعودي

تفوق مصري جديد على الأندية السعودية

الفوز لم يكن مجرد تتويج بالبطولة، بل حمل بُعدًا تنافسيًا بين الكرة المصرية والسعودية.

فقد عزز بيراميدز تفوق الأندية المصرية على نظيراتها السعودية في المسابقات القارية، إذ سبق للأهلي أن حقق انتصارات بارزة على الهلال واتحاد جدة، فيما تلقى هزيمة واحدة أمام الأخير في كأس العالم للأندية عام 2005.

وبذلك، من أصل أربع مواجهات قارية كبرى، فازت الأندية المصرية ثلاث مرات مقابل خسارة واحدة فقط.

مسيرة بيراميدز في البطولة

تأهل بيراميدز إلى الدور المقبل من كأس إنتركونتيننتال، حيث ينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس، المقررة في 10 ديسمبر المقبل.

وفي حال الفوز، سيخوض بيراميدز مواجهة كأس التحدي يوم 13 ديسمبر، على أن يلتقي بطلها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 17 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الأدوار النهائية.

هذه المسيرة تمثل فرصة ذهبية للنادي المصري لتأكيد مكانته العالمية.

بعد رمزي وإنجاز تاريخي

التتويج بلقب القارات الثلاث يمثل محطة فارقة في تاريخ بيراميدز، الذي يسعى منذ سنوات إلى فرض نفسه كمنافس قوي محليًا وقاريًا.

الانتصار على أرض السعودية وأمام جمهور غفير منح النادي دفعة معنوية هائلة، ورسالة بأن الكرة المصرية تمتلك أكثر من ممثل قادر على المنافسة خارج الحدود.